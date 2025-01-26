إسرائيل تقتل 15 لبنانيا وتحظر عودة أهالي 66 بلدة بالجنوب

وطنا اليوم:قُتل 15 لبنانيا -أحدهم جندي- وأصيب 83 برصاص إسرائيلي، وفي حين دعا الرئيس جوزيف عون أهل الجنوب إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة أعلن الجيش الإسرائيلي حظرا على عودة أهالي 66 بلدة في الجنوب.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن “15 شخصا استشهدوا -بينهم جندي في الجيش- وأصيب 83 آخرون بجروح، في حصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية على مواطنين أثناء عودتهم إلى بلداتهم” جنوبي البلاد.

واعتدت القوات الإسرائيلية على مواطنين لبنانيين أثناء عودتهم إلى بلدتي حولا وكفر كلا، واعتقلت مواطنين اثنين في بلدة حولا واقتادتهما إلى أحد مراكزها.

وشهدت الطرق المؤدية إلى عشرات البلدات الحدودية جنوبي لبنان ازدحاما كبيرا، إذ توجه الأهالي إلى المناطق المحيطة ببلداتهم رغم التحذيرات التي أطلقتها قوات الاحتلال لسكان بعض القرى من العودة، في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره في مناطق الجنوب.

وفجر اليوم الأحد، انتهت المهلة المحددة بـ60 يوما لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي المتوغل في جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حين واصلت القوات الإسرائيلية انتشارها في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن “حزب الله يضع مصلحته الضيقة فوق مصالح الدولة اللبنانية، وهو السبب الرئيسي لتدمير جنوب لبنان”.

وأضاف أنه سيتم قريبا إصدار تحديث بالأماكن التي يمكن للبنانيين العودة إليها في جنوب لبنان، مؤكدا أنه “يُحظر على اللبنانيين العودة إلى 66 بلدة في جنوب لبنان”.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللبنانيين بالانتظار وعدم السماح لحزب الله باستغلالهم، حسب تعبيره.