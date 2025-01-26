توقف إصدار الجوازات الأمريكية للجنس (إكس)

وطنا اليوم:علقت الولايات المتحدة عن إصدار جوازات السفر التي تتضمن الجنس “إكس” للذين يصنفون أنفسهم بذوي هوية جنسية غير ثنائية، وفق وزارة الخارجية الأمريكية تطبيقاً لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترمب في أول يوم لتوليه منصبه.

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، الجمعة، إن الوزارة “لم تعد تصدر جوازات سفر أمريكية تحمل علامة إكس”.

وأوضح المتحدث أن المعاملات للحصول على جوازات سفر بهذه الإشارة عُلِّقَت.

وأشار إلى أن “توجيهات حول جوازات السفر الصادرة سابقاً بتصنيف إكس للجنس تصدر قريباً” وستُنشَر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

ووقّع ترمب، الإثنين، في يوم تنصيبه، أمراً تنفيذياً أوعز فيه إلى إدارته “بالاعتراف” بـ “جنسين فقط” يُحددان عند الولادة.

وقال الرئيس الجمهوري خلال مراسم تنصيبه في واشنطن: “من اليوم فصاعداً، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة، هي أن ثمة جنسين فقط، ذكر وأنثى”.

ونصَّ المرسوم الذي يهدف إلى “إحياء الحقيقة البيولوجية” على “رفض استخدام الأموال الاتحادية لتشجيع عقيدة النوع الاجتماعي”.

ومن التدابير التي اتُخِذَت إزالة الجنس “إكس” للذين يحددون هويتهم بأنهم غير ثنائيين “من الوثائق الحكومية الرسمية، بما فيها جوازات السفر والتأشيرات التي ستعكس بأمانة جنس” حاملها كما حُدِّد عند ولادته، وفق مسؤول في الإدارة الجديدة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أول جواز سفر “إكس” في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وأشارت يومها إلى أن خانة “إكس” مخصصة لـ “لغير الثنائيين، الثنائيي الجنس” وعلى نطاق أوسع الذين لا يصنفون هويتهم الجنسية ضمن معايير النوع الاجتماعي التي كانت موجودة قبل ذلك على الجواز.

وخلال حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بوضع حد لـ”جنون التحول الجنسي” في الولايات المتحدة منذ أول يوم له في البيت الأبيض.

وأعلن أيضاً أنه سيأمر كل الوكالات الاتحادية بالتوقف عن دعم العلاج الهرموني لتغيير الجنس، وتعهد بمنع المتحولين جنسياً من المشاركة في البطولات الرياضية المخصصة للنساء.

ودخل الحظر حيز التنفيذ بالفعل في المدارس المتوسطة والثانوية في نحو نصف الولايات الأمريكية