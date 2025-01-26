تدهور الوضع في شمال الضفة وتهجير جماعي لسكان مخيم جنين

وطنا اليوم:أكد مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية أن الوضع الإنساني والأمني في شمال الضفة الغربية قد تدهور بشكل خطير في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن العنف المستمر في المنطقة قد دفع السكان إلى مغادرة مخيم جنين بشكل شبه كامل.

وأضاف أن التصعيد العسكري وتدهور الوضع الأمني قد تسبب في نزوح جماعي للعائلات، مما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير الأونروا أن تعليق الأنشطة التعليمية في مدارس الأونروا في المنطقة كان أمرًا لا مفر منه نتيجة للعنف المستمر، مشيرًا إلى أن هذا أدى أيضًا إلى تعليق تقديم الخدمات الصحية في المخيمات بسبب صعوبة الوصول إليها في ظل الوضع الراهن.

ودعا مدير الأونروا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لتوفير

الدعم الإنساني والضغط على الأطراف المعنية للحد من التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين في المنطقة.