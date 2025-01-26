البنك الأردني الكويتي يعين الشركة المتحدة للاستثمارات المالية كمستشار مالي وحافظ أمين

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزام البنك بتعزيز أدائه الاستثماري واستغلال الفرص الواعدة في السوق الأردني، وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقيتين مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية، تقدم بموجبها الشركة خدمات الأبحاث والدراسات المتعلقة بسوق عمّان المالي والشركات المدرجة فيه، بالإضافة إلى خدمة الحفظ الأمين للأوراق المالية

ووقع الاتفاقيتين الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي، والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية، السيد زيد ناصيف وذلك في مقر البنك الرئيسي وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وأكد البطيخي على أهمية هذه الاتفاقية في دعم خطط البنك المستقبلية، موضحاً أن التعاقد مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية يشكل إضافة نوعية لجهود البنك الاستثمارية، معرباً عن أمله في الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الشركة، بما يخدم أهداف البنك ويسهم في تحقيق قيمة مضافة لمساهميه ومتعامليه.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية زيد ناصيف: “فخورون بهذه الشراكة التي تعكس ثقة البنك الأردني الكويتي بخبراتنا الطويلة في تقديم خدمات استشارية ومالية مبتكرة حيث أن خدمة الاستشارات والحفظ الأمين تم إطلاقهما من قبل الشركة مؤخراً لحاجة السوق الأردني لهما ، وإننا على يقين أن هذه الخطوة ستسهم في دعم أهداف البنك الاستثمارية وتعزيز أدائه في سوق عمان المالي الذي يزخر بفرص استثمارية واعدة.”

وتُعتبر الشركة المتحدة للاستثمارات المالية إحدى الشركات التابعة للبنك الأردني الكويتي، حيث يملك البنك ما نسبته 77.9% من أسهمها. تأسست الشركة عام 1980 وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، بما في ذلك إدارة إصدار أول سند أخضر في الأردن وأول إصدار لأسناد دائمة، بالإضافة إلى استحواذات ناجحة على شركات مالية بارزة محلياً. كما تقدّم الشركة خدمات استشارات مالية متقدمة، وإدارة إصدارات الأسهم والأسناد، وخدمات الوساطة المالية محلياً وعالمياً.