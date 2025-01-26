بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

البنك الأردني الكويتي يعين الشركة المتحدة للاستثمارات المالية كمستشار مالي وحافظ أمين

منذ 53 ثانية
البنك الأردني الكويتي يعين الشركة المتحدة للاستثمارات المالية كمستشار مالي وحافظ أمين

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزام البنك بتعزيز أدائه الاستثماري واستغلال الفرص الواعدة في السوق الأردني، وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقيتين مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية، تقدم بموجبها الشركة خدمات الأبحاث والدراسات المتعلقة بسوق عمّان المالي والشركات المدرجة فيه، بالإضافة إلى خدمة الحفظ الأمين للأوراق المالية
ووقع الاتفاقيتين الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي، والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية، السيد زيد ناصيف وذلك في مقر البنك الرئيسي وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وأكد البطيخي على أهمية هذه الاتفاقية في دعم خطط البنك المستقبلية، موضحاً أن التعاقد مع الشركة المتحدة للاستثمارات المالية يشكل إضافة نوعية لجهود البنك الاستثمارية، معرباً عن أمله في الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الشركة، بما يخدم أهداف البنك ويسهم في تحقيق قيمة مضافة لمساهميه ومتعامليه.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية زيد ناصيف: “فخورون بهذه الشراكة التي تعكس ثقة البنك الأردني الكويتي بخبراتنا الطويلة في تقديم خدمات استشارية ومالية مبتكرة حيث أن خدمة الاستشارات والحفظ الأمين تم إطلاقهما من قبل الشركة مؤخراً لحاجة السوق الأردني لهما ، وإننا على يقين أن هذه الخطوة ستسهم في دعم أهداف البنك الاستثمارية وتعزيز أدائه في سوق عمان المالي الذي يزخر بفرص استثمارية واعدة.”
وتُعتبر الشركة المتحدة للاستثمارات المالية إحدى الشركات التابعة للبنك الأردني الكويتي، حيث يملك البنك ما نسبته 77.9% من أسهمها. تأسست الشركة عام 1980 وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، بما في ذلك إدارة إصدار أول سند أخضر في الأردن وأول إصدار لأسناد دائمة، بالإضافة إلى استحواذات ناجحة على شركات مالية بارزة محلياً. كما تقدّم الشركة خدمات استشارات مالية متقدمة، وإدارة إصدارات الأسهم والأسناد، وخدمات الوساطة المالية محلياً وعالمياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

المفوضية تؤكد استمرارية الخدمات الصحية للاجئين في الأردن

14:08

دعوات لاتخاذ إجراءات بشأن الإعلانات المضللة حول دورات التمريض

14:02

مجلس الوزراء يضع إطار تنظيمي وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية

12:54

المترشحة لمركز نقيب الصحافيين الزميلة فلحة بريزات تلتقي الزملاء الصحفيين أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين في مادبا

12:49

قاتل ثلاثيني في الرمثا بقبضة الأمن

12:40

الملكية الأردنية : نتوقع إعادة تشغيل الرحلات الجوية لمطار عدن خلال العام الحالي

12:33

وزير العدل: إطلاق 3 حزم من الخدمات الإلكترونية خلال العام الحالي

12:27

بطريقة سينمائية.. سرقة 3 أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية

12:21

كابيتال بنك يسلّط الضوء على أبرز مبادراته لدعم قطاع التعليم والارتقاء به‎

12:18

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وكلية الزهراء للبنات

12:14

الطراونة يكتب : لا تهجير لا استسلام ..القيادة الهاشمية صمام آمان للأردن وفلسطين

12:12

توتر شديد ..3 قتلى وعشرات الجرحى بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان

وفيات
وفيات الأحد 26-1-2025وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة الله