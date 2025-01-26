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المفوضية تؤكد استمرارية الخدمات الصحية للاجئين في الأردن

منذ 16 ثانية
المفوضية تؤكد استمرارية الخدمات الصحية للاجئين في الأردن

وطنا اليوم:أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في بيان صدر اليوم الأحد 26 يناير/ كانون ثاني 2025، عدم وجود أي تغييرات على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للاجئين المسجلين لديها.
وأوضحت أن الإشاعات المتداولة بشأن تعليق هذه الخدمات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت المفوضية إلى أن اللاجئين يمكنهم الاستمرار في الحصول على الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة الأردنية، بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.
وأكدت أن اللاجئين السوريين بحاجة إلى إبراز وثيقة طلب اللجوء أو بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية (البطاقة الأمنية) للحصول على هذه الخدمات.
كما دعت المفوضية اللاجئين إلى زيارة مركز الدعم التابع لها للحصول على أي معلومات إضافية حول خدمات الصحة. وفي حال وجود أي صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية، يمكن التواصل مع خط المساعدة التابع للمفوضية عبر الرقم 064008000 للإبلاغ عن أسماء المراكز الصحية أو المستشفيات التي تعذر فيها الحصول على الخدمة.
وبينت المفوضية أن خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وبعض الخدمات الثالثية المتقدمة تتوفر لجميع اللاجئين المسجلين من مختلف الجنسيات لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية وبأسعار مخفضة حسب تسعيرة الأردني القادر الغير مؤمّن.
كما تتوفر الخدمات الصحية الحكومية في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية المنتشرة في جميع محافظات المملكة، حيث يمكنك معرفة المراكز المتوفرة قرب مكان سكنك من خلال سؤال جيرانك. لا يوجد مستشفيات حكومية في محافظة العقبة، ولكن يمكن الحصول على خدمات الرعاية الصحية الثانوية الطارئة في مستشفى الخدمات الطبية الملكية، مستشفى الأمير هاشم بالعقبة في الحالات الطارئة.
ونوهت أنه للحصول على الخدمات العلاجية بتسعيرة الأردني القادر الغير مؤمّن، يجب على المريض إبراز وثيقة اللجوء الصادرة عن المفوضية وسارية المفعول (للاجئين من مختلف الجنسيات) وبطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية (البطاقة الأمنية). وفي حال كانت وثيقة اللجوء منتهية الصلاحية، فإن اللاجئ سيدفع تكاليف العلاج وفقاً لتسعيرة الأجنبي.
وأوصت المفوضية اللاجئين بالمحافظة على سريان صلاحية وثائقهم (وثيقة اللجوء الصادرة عن المفوضية وسارية المفعول وبطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية (البطاقة الأمنية) وذلك ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الصحية بأسعار مخفضة من خلال مرافق وزارة الصحة.


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