دعوات لاتخاذ إجراءات بشأن الإعلانات المضللة حول دورات التمريض

وطنا اليوم:دعت جهات مسؤولة في المجلس التمريضي الأردني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة بشأن إعلانات مضللة انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول عقد دورات تدريبية متخصصة في مهنة التمريض تستهدف الطلاب الذين لم يحققوا النجاح في الثانوية العامة موهمة إياهم بأنهم سيحصلون على شهادات من مؤسسات وجامعات تؤهلهم لدخول سوق العمل كممرضين.

وقال أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، إن هذه الدورات تخالف الأنظمة المعمول بها في تنظيم مهنة التمريض، حيث تحدد القوانين الأردنية مستويات المهنة إلى مستويين فقط هما “بكالوريوس التمريض” و “التمريض المشارك” الذي يعادل الدبلوم المتوسط، مبينا انه تم إلغاء البرامج الأخرى بناءً على كتاب وزير التعليم العالي عام 2005.

وأضاف، إن هذه الدورات تُعتبر اعتداءً على مهنة التمريض وثؤثر سلباً على سمعتها وسمعة الممارسين فيها، وتشكل خطراً على المجتمع، خاصة في ظل سعي القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية.

ودعا النوافلة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الإعلانات المضللة التي تخدع الطلبة وذويهم وتكبدهم مبالغ مالية دون جدوى، مؤكداً ضرورة عدم منح تراخيص لمثل هذه الدورات قبل اعتمادها من المجلس التمريضي الأردني كجهة فنية متخصصة للعاملين في مهنة التمريض.

وأكد أن الحاصلين على شهادات من هذه الدورات لا يحق لهم ممارسة المهنة، ولا يمكنهم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو التسجيل في نقابة الممرضين، مبينا أن عدد الجهات التي تروج لهذه الدورات تحت مسميات جذابة في تزايد مستمر ما يتطلب رفع الوعي بهذه المسألة لتجنب الانخداع بها، مشددا على أهمية الالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالي بشأن الدورات التدريبية التي تشترط الحصول على موافقات مسبقة من المجالس المعنية.

من جهته، قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب لـ (بترا)، إن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته الأخيرة إحالة ناشري الإعلانات المضللة عن دبلوم مهني في التمريض إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع هذه الإعلانات التي تضلل الطلبة وتسيء إلى سمعة التعليم العالي الأردني خاصة في المجالات الصحية والطبية.

واوضح الخطيب أنه بحسب المادة “6” من تعليمات عقد الدبلومات والدورات التدريبية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية لعام 2019، يشترط على المؤسسات التي تقدم دورات تدريبية متخصصة في المهن الصحية توفير برامج أكاديمية مناظرة مع استهداف الحاصلين على درجات علمية أو من هم على مقاعد الدراسة مع ضرورة تقديم الإثباتات اللازمة للوزارة، كما يشترط الحصول على موافقة المجالس المعنية، وفقًا للمادة “9” من نظام تجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية رقم “46” لسنة 2018 وتزويد الوزارة بموافقة المجلس المعني قبل التقدم للحصول على الموافقة.

ولفت الخطيب، إلى أن تعليمات عقد الدبلومات والدورات التدريبية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية لعام 2019 تنص على أن الدبلوم المهني هو برنامج تدريبي غير أكاديمي يُعقد بإشراف المراكز التدريبية ويجب أن لا تقل مدته عن تسعة شهور أو فصلين دراسيين على الأقل، مع ضرورة أن تتضمن 300 ساعة تدريبية أو 24 ساعة معتمدة تعادل 384 ساعة تدريب، ويُمنح المشاركون بموجب ذلك شهادة تدريب مطبوعة تفيد بأنهم اجتازوا الدبلوم التدريبي أو المهني بنجاح.

وتابع، إن التعليمات تنص كذلك على أن الدبلوم المهني أو الدورة التدريبية لا تعني حصول الطالب على درجة علمية ولا تُحتسب ساعاتها في حال رغب الطالب بمتابعة دراسته الأكاديمية للحصول على درجة أكاديمية.

وأوضح، أن التعليمات تشترط على المؤسسات الأكاديمية والمراكز التدريبية الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة لعقد الدبلومات والدورات، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على عقد هذه الدورات وتزويد الوزارة بصيغة الإعلانات المتعلقة بها والحصول على الموافقة قبل نشرها على وسائل الإعلام المختلفة وقبل تسجيل الطلبة فيها.