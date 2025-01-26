الملكية الأردنية : نتوقع إعادة تشغيل الرحلات الجوية لمطار عدن خلال العام الحالي

وطنا اليوم:توقع الرئيس التنفيذي للناقل الوطني للملكية الأردنية سامر المجالي، إعادة تشغيل رحلات الملكية الأردنية إلى مطار عدن الدولي في اليمن خلال العام الحالي.

ووصف المجالي في تصريح الوضع الأمني في مطار عدن بـ”الجيد”، مشيرا إلى أنه قد وجدت إمكانية لتسيير رحلات إلى عدن ولكن هنالك عمليات تحديث لمدرج الطائرات الرئيسي، مما أدى لتأجيل الموضوع إلى وقت لاحق.

أما بما يتعلق بمطار صنعاء الدولي، فأشار المجالي إلى أنه من الصعب “جدا ” حاليا.