وزير العدل: إطلاق 3 حزم من الخدمات الإلكترونية خلال العام الحالي

وطنا اليوم:أطلقت وزارة العدل الأحد، الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية التي تهدف لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وفق وزير العدل بسام التلهوني.

وقال التلهوني خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة إن الخدمات التي اطلقت اليوم تتعلق بالدفع الإلكتروني وكاتب العدل وغيرها، وعددها 46 خدمة منها 25 خدمة جديدة و21 خدمة جرى تحسينها.

واشار إلى أن 10 خدمات من التي اطلقت اليوم مرقمنة بالكامل.

ولفت التلهوني إلى أن الخدمات الإلكترونية ستكون مفعلة في كافة محاكم المملكة اعتبارا من اليوم.

وبين أنه خلال العام الحالي سيجري اطلاق 3 حزم من الخدمات الالكترونية ومجموعها قرابة 100 خدمة إلكترونية.

وأوضح أن الخدمات أطلقت تجريبيا لقرابة شهر في محكمة بداية عمان.

يشار إلى أن وزارة العدل أعدت أدلة إرشادية وفيديوهات تعليمية لجميع الخدمات ثم نشرها على البوابة الإلكترونية.

وأنشأت وزارة العدل محطة للخدمات الإلكترونية في قصر عدل/ عمان وذلك لغايات إرشاد السادة المحامين والمواطنين لآلية التسجيل على البوابة والاستفادة من الخدمات.

كما أن بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية الجديدة تم تطويرها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.