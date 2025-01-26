مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وكلية الزهراء للبنات

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية صباح اليوم الأحد الموافق 26 / 1 / 2025 ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، اتفاقية تعزيز التعاون الأكاديمي مع كلية الزهراء للبنات في سلطنة عُمان يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسين آل صالح، بهدف تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي بين الطرفيين.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تطوير برامج أكاديمية مشتركة، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، كما تشمل الاتفاقية إقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات التعاونية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والمشاريع الطلابية المشتركة.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان على أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف المشتركة بين جامعة عمان الأهلية وكلية الزهراء للبنات، مشيرًا إلى أن التعاون الأكاديمي يساهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة التطورات السريعة في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

من جهته، عبر الأستاذ حسين آل صالح عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة عمان الأهلية سيعود بالنفع الكبير على الطلبة والخريجين من خلال فتح آفاق جديدة للتعلم والتطور المهني.