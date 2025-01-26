بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وكلية الزهراء للبنات

منذ 7 دقائق
مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وكلية الزهراء للبنات

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية صباح اليوم الأحد الموافق 26 / 1 / 2025 ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، اتفاقية تعزيز التعاون الأكاديمي مع كلية الزهراء للبنات في سلطنة عُمان يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسين آل صالح، بهدف تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي بين الطرفيين.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تطوير برامج أكاديمية مشتركة، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، كما تشمل الاتفاقية إقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات التعاونية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والمشاريع الطلابية المشتركة.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان على أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف المشتركة بين جامعة عمان الأهلية وكلية الزهراء للبنات، مشيرًا إلى أن التعاون الأكاديمي يساهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة التطورات السريعة في مجالات التعليم والتكنولوجيا.
من جهته، عبر الأستاذ حسين آل صالح عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة عمان الأهلية سيعود بالنفع الكبير على الطلبة والخريجين من خلال فتح آفاق جديدة للتعلم والتطور المهني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:21

كابيتال بنك يسلّط الضوء على أبرز مبادراته لدعم قطاع التعليم والارتقاء به‎

12:14

الطراونة يكتب : لا تهجير لا استسلام ..القيادة الهاشمية صمام آمان للأردن وفلسطين

12:12

توتر شديد ..3 قتلى وعشرات الجرحى بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان

11:54

على طريقة ترامب.. روبيو يهدد قادة طالبان بتغريدة

11:50

فيديو لجمال سليمان يفجر زوبعة.. ما يحصل في حمص خطير!

11:45

وفيات الأحد 26-1-2025

11:39

الصادرات الاردنية الى اميركا ترتفع إلى 2.044 مليار دينار

10:48

د. عطا أبو الحاج يكتب : الضفة الغربية في بؤرة الإستهداف والضّم الصهيوني

10:43

بن غفير وسموتريتش يثنيان على اقتراح ترامب بنقل سكان من غزة للأردن ومصر

10:34

شقيق الحويطات: عمار رفض الإبعاد لأنه أردني

10:22

سهام نقدهم .. لا ترحم أي انجاز

10:20

التعليم العالي: قبول 15694 طالباً وطالبة ضمن “القبول الموحد” للدورة التكميلية

وفيات
وفيات الأحد 26-1-2025وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة الله