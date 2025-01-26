الطراونة يكتب : لا تهجير لا استسلام ..القيادة الهاشمية صمام آمان للأردن وفلسطين

كتب الدكتور محمد حسن الطراونة :

نحن أبناء الأردن، نطلق صرخة غضب في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأرضنا وشعبنا. لن نسمح بتكرار مأساة التهجير، ولن نقبل بأي حلول مساومة على ارضنا وحق اهلنا في فلسطين في البقاء والعودة إلى ارضه .

إننا نرفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة أو أي جزء آخر من أرضه المحتلة. هذه المحاولات باطلة ولاغية، وهي جريمة حرب تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

نحن نؤكد على التفافنا الكامل حول قيادتنا الهاشمية الحكيمة، التي لطالما كانت سندا وعونا للشعب الفلسطيني. إننا نثق بقيادتنا في الدفاع عن حقوقنا المشروعة، ودرء كل المخاطر التي تهدد أمننا واستقرارنا.

ندعو كافة الأحرار والشرفاء في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وسوف يواصل نضاله حتى تحقيق أهدافه المشروعة