بن غفير وسموتريتش يثنيان على اقتراح ترامب بنقل سكان من غزة للأردن ومصر

وطنا اليوم:بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تستقبل مصر والأردن مزيدا من الفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة، دخل وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على الخط.

فقد أثنى بن غفير على مقترح ترامب، معتبرا أن أحد مطالبه الأساسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان تشجيع الفلسطينيين على الهجرة الطوعية من القطاع.

كما أضاف في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، اليوم الأحد، أنه من الحكمة أن تنفذ الحكومة مقترح قائد أكبر قوة في العالم. وختم قائلا: “شجعوا الهجرة الطوعية الآن!”.

“فكرة عظيمة”

بدوره، اعتبر سموتريتش أن مساعدة سكان غزة في العثور على أماكن أخرى هي فكرة عظيمة.

كما رأى أن “إقامة دولة فلسطينية طرح غير قابل للتطبيق”. وأردف قائلا:” سأعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء والحكومة لضمان وجود خطة تشغيلية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن”.

أتت تلك التعليقات بعدما اقترح الرئيس الأميركي في وقت سابق اليوم، نقل فلسطينيين من غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن. وقال متحدثاً إلى الصحافيين من على متن طائرته الرئاسية، إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، لاسيما أن القطاع مدمر بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة.

علماً أن القاهرة وعمان دأبتا منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر 2023، على رفض أي مخططات إسرائيلية أو غيرها من أجل نقل سكان القطاع، معتبرتين أنها حملة تهجير ثانية.

كما شددتا على حق الفلسطينيين بالبقاء في أرضهم وبيوتهم، رافضة أي تلميحات إلى احتمال بناء منازل في سيناء.

يذكر أن كلام ترامب تزامن مع استعداد مئات آلاف الفلسطينيين إلى العودة لمنازلهم في شمال غزة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل وحماس، الأسبوع الماضي، وأفضى إلى التوافق على تبادل الأسرى بين الطرفين على 3 مراحل، وعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، فضلا عن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وإعادة إعماره في المرحلة الأخيرة.

إلا أن الجيش الإسرائيلي منع حتى الآن عودة الغزيين إلى الشمال، مشترطاً إطلاق سراح المجندة الإسرائيلية أربيل يهود.