شقيق الحويطات: عمار رفض الإبعاد لأنه أردني

وطنا اليوم:أكد عمر الحويطات، شقيق الأسير الأردني عمار الحويطات، أن بعض الجهات، مثل الصليب الأحمر، أبلغتهم بأن الأردن ترفض استقبال عمار، مشيرًا إلى أن هذا غير دقيق.

وأضاف عمر في تصريح لوسائل اعلام ، أنه لا يتوقع أن ترفض المملكة استقبال أحد مواطنيها، موضحًا أن الأمر قد يكون نتيجة مفاجأة الطلب وضيق الوقت.

وشدد على أن عمار رفض الإبعاد لأي بلد آخر، مؤكدًا أنه أردني ومن حقه العودة إلى وطنه، وأن المملكة لا يمكن أن تطلب من أحد مواطنيها عدم العودة لأراضيها.

وكان الأسير الأردني في سجون الاحتلال الاسرائيلي عمار مرضي الحويطات رفض رسمياً توقيع أوراق الإفراج عنه إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، ضمن صفقة التبادل التي جرت امس السبت، مؤكداً على رغبته بالعودة حصراً إلى الأردن.

جاء هذا الموقف بعد الإعلان عن إدراج اسمه ضمن قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

ويمثل موقف الأسير “الحويطات” إصراراً على التمسك بحقه المشروع في العودة إلى الاردن، ويناشد الأسير “الحويطات” وذووه الحكومة الأردنية والمؤسسات الحقوقية والدولية للعمل على ضمان الإفراج عنه وعودته الآمنة إلى وطنه.

وكان حُكم على الأسير الحويطات، بالسجن المؤبد و20 عاماً إضافية، ويُعد أحد أبرز ممثلي الأسرى الأردنيين وعضواً في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

وتعرض الأسير عمار مرضي “الحويطات”، المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2002، خلال فترة اعتقاله لاعتداءات متكررة كان أبرزها نهاية عام 2023.