إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين الأحد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام عن اغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والمغادرين باتجاه الضفة الغربية اليوم الأحد الموافق 26/1/2025 فقط .

وقالت إنه سيتم فتح الجسر أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية فقط للمعتمرين والدبلوماسيين، وذلك لإعطاء الأولوية لتفويج جميع المعتمرين المغادرين في هذا اليوم وكما هو موضح كالاتي :

* مسافرين العمره المغادرون : يوم الأحد الموافق 26/1/2025 يبدأ عمل جسر الملك حسين من الساعه (8:00) ولغاية الساعة (22:00) للمعتمرين المغادرين باتجاه الضفه الغربية فقط.

* الدبلوماسيين : يوم الأحد الموافق 26/1/2025 يبدا عمل جسر الملك حسين من الساعة (8:00) ولغاية الساعة (17:00) بواسطة المركبة الدبلوماسية فقط.

* المغادرين العرب و VIP والمجموعات السياحية والمركبات الخاصة: يوم الأحد الموافق 26/1/2025 الجسر مغلق.

* القادمون العرب : يوم الأحد الموافق 26/1/2025 يبدا عمل جسر الملك حسين من الساعة (9:00) ولغاية الساعة (18:00) للمسافرين القادمين الى المملكة.

* تعود حركة الجسر كالمعتاد اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 27/1/2025 .