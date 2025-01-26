بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين الأحد

منذ 3 ساعات
إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين الأحد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام عن اغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والمغادرين باتجاه الضفة الغربية اليوم الأحد الموافق 26/1/2025 فقط .
وقالت إنه سيتم فتح الجسر أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية فقط للمعتمرين والدبلوماسيين، وذلك لإعطاء الأولوية لتفويج جميع المعتمرين المغادرين في هذا اليوم وكما هو موضح كالاتي :
* مسافرين العمره المغادرون : يوم الأحد الموافق 26/1/2025 يبدأ عمل جسر الملك حسين من الساعه (8:00) ولغاية الساعة (22:00) للمعتمرين المغادرين باتجاه الضفه الغربية فقط.

* الدبلوماسيين : يوم الأحد الموافق 26/1/2025 يبدا عمل جسر الملك حسين من الساعة (8:00) ولغاية الساعة (17:00) بواسطة المركبة الدبلوماسية فقط.

* المغادرين العرب و VIP والمجموعات السياحية والمركبات الخاصة: يوم الأحد الموافق 26/1/2025 الجسر مغلق.

* القادمون العرب : يوم الأحد الموافق 26/1/2025 يبدا عمل جسر الملك حسين من الساعة (9:00) ولغاية الساعة (18:00) للمسافرين القادمين الى المملكة.

* تعود حركة الجسر كالمعتاد اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 27/1/2025 .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:21

كابيتال بنك يسلّط الضوء على أبرز مبادراته لدعم قطاع التعليم والارتقاء به‎

12:18

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وكلية الزهراء للبنات

12:14

الطراونة يكتب : لا تهجير لا استسلام ..القيادة الهاشمية صمام آمان للأردن وفلسطين

12:12

توتر شديد ..3 قتلى وعشرات الجرحى بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان

11:54

على طريقة ترامب.. روبيو يهدد قادة طالبان بتغريدة

11:50

فيديو لجمال سليمان يفجر زوبعة.. ما يحصل في حمص خطير!

11:45

وفيات الأحد 26-1-2025

11:39

الصادرات الاردنية الى اميركا ترتفع إلى 2.044 مليار دينار

10:48

د. عطا أبو الحاج يكتب : الضفة الغربية في بؤرة الإستهداف والضّم الصهيوني

10:43

بن غفير وسموتريتش يثنيان على اقتراح ترامب بنقل سكان من غزة للأردن ومصر

10:34

شقيق الحويطات: عمار رفض الإبعاد لأنه أردني

10:22

سهام نقدهم .. لا ترحم أي انجاز

وفيات
وفيات الأحد 26-1-2025وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة الله