الجيش الإسرائيلي يحظر عودة اللبنانيين إلى عشرات القرى

وطنا اليوم:حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، سكان عشرات القرى في جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم.

وأصدر الجيش تحذيرًا جديدًا لسكان هذه القرى، مؤكداً أنه “يحظر عليهم التوجه جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها حتى إشعار آخر”.

وأدرج جيش الاحتلال الإسرائيلي قائمة بالقرى التي يجب على سكانها الامتناع عن العودة إليها، وتشمل: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة، وفقا لجيش الاحتلال.

كما قرر أهالي بلدة عيتا الشعب التجمع الأحد الساعة السابعة والنصف صباحًا عند مدخل البلدة من ناحية رميش ووادي كورا، للانطلاق في موكب واحد نحو بلدتهم.

وفي السياق ذاته، قرر أهالي بلدة كفركلا التجمع غدًا الساعة السابعة والنصف صباحًا عند مفرق صعب، للانطلاق في موكب واحد نحو بلدتهم.

وتشمل البلدات التي سيعود إليها الأهالي كلًّا من: مركبا، إبل السقي، الخيام، الطيبة، القصير، القليعة، القنطرة، الوزاني، برج الملوك، بلاط، بليدا، بني حيان، حولا، دبّين، دير سريان، دير ميماس، رب ثلاثين، سردا والعمرا، طلوسة، عدشيت القصير، عديسة، علما، عين عرب، كفركلا، محيبيب، وميس الجبل.

وقالوا أهالي جنوب لبنان في بيان، أن الاحتلال لم يلتزم بالهدنة، بل استغلها لتوسيع نطاق عدوانه والسيطرة على مناطق جغرافية لم يتمكن من الوصول إليها طوال فترة الحرب.