(١٥٤) صحفيا وناشرا وإعلاميا أردنيا يتضامنون مع الزميل محمد الاطرش ويطالبون السلطة الفلسطينية بالافراج عنه – اسماء

وطنا اليوم – أصدر (١٥٤) صحفيا وناشر موقع إخباري وإعلامي، مساء الجمعة، بيانا صحفيا أكدوا فيه تضامنهم مع مراسل قناة الجزيرة في الضفة الغربية المعتقل لدى السلطة الفلسطينية، الزميل محمد الأطرش، والذي جرى اعتقاله لقيامه بأداء واجبه ورسالته المهنية في تغطية الأحداث التي يشهدها مخيّم جنين.

وطالب الموقّعون على البيان السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل الأطرش، والعمل على ضمان حماية حقوق الصحفيين الذين يعملون في ظلّ ظروف صعبة لنقل معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد الموقّعون على البيان أن الصحافة الحرة هي صوت الحق وأداة نقل الحقيقة، وأن أي مساس بها هو انتهاك واضح لحرية الإعلام التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.

وتاليا نصّ البيان وأسماء الموقعين:

بيان تضامني مع الزميل الصحفي محمد الأطرش / مراسل قناة الجزيرة في الضفة الغربية

نحن الموقعين أدناه نعلن تضامننا الكامل مع الزميل الصحفي محمد الأطرش، مراسل قناة الجزيرة، الذي تم اعتقاله بسبب قيامه بواجبه المهني في تغطية الأحداث داخل مخيم جنين.

إن الصحافة الحرة هي صوت الحق وأداة نقل الحقيقة، وأي مساس بها هو انتهاك واضح لحرية الإعلام التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.

نطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد الأطرش، وحماية حقوق الصحفيين الذين يعملون في ظروف صعبة لنقل معاناة الشعب الفلسطيني.

وتاليا أسماء الموقعين على البيان:

الصحفيون

الصحفي ابراهيم ابو زينة

الصحفي احمد العنبوسي

الصحفي احمد توفيق الحراسيس

الصحفي احمد جميل شاكر

الصحفي احمد ذيبان

الصحفي احمد عثمان النسور

الصحفي انس الخصاونة

الصحفي ايهاب سلامة

الصحفي ايهاب مجاهد

الصحفي ايهم سماوي

الصحفي باسم سكجها

الصحفي بسام بدارين

الصحفي بسام السلمان

الصحفي بلال العقايلة – عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

الصحفي جمال اشتيوي – نائب نقيب الصحفيين الأردنيين

الصحفي جمال العلوي

الصحفي جهاد ابوبيدر

الصحفي جهاد الرنتيسي

الصحفي حازم الخالدي

الصحفي حازم العكروش

الصحفي حامد العبادي

الصحفي حسن الحسيني

الصحفي حسن الشوبكي / مدير مكتب الجزيرة في عمان

الصحفي حلمي الأسمر

الصحفي حمزة حيمور

الصحفي حمزة دعنا

الصحفي خالد الخريشا

الصحفي داود المناصير

الصحفي رافت الاشقر

الصحفي رافت مرعي

الصحفي ربى كراسنة

الصحفي رجا طلب

الصحفي رمزي الغزوي

الصحفي ريما العبادي

الصحفي سعد حتر

الصحفي سلامه العكور

الصحفي سهم الربابعة

الصحفي طارق الفايد

الصحفي طارق المومني

الصحفي طايل الضامن

الصحفي عامر الصمادي

الصحفي عبد الحافظ الهروط

الصحفي عبد الرحمن حاكمة

الصحفي عبد الله الرعود

الصحفي عبدالسلام الطراونة

الصحفي عثمان الخوالدة

الصحفي عدنان ابو علي

الصحفي عدي صافي

الصحفي عريب الرنتاوي

الصحفي عماد نشاش

الصحفي عمر عبندة

الصحفي عمر كلاب

الصحفي عمر محارمة

الصحفي عودة دولة

الصحفي عيسى شقفة

الصحفي فارس الحباشنة

الصحفي فارس قرعاوي

الصحفي لقمان اسكندر

الصحفي ماجد توبة

الصحفي محمد الفقهاء

الصحفي محمد عمار صلاح

الصحفي محمود الشرعان

الصحفي محمود فطافطة

الصحفي معاذ البطوش

الصحفي منير عتيق

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الصحفي وائل البتيري

الصحفي وليد عطيات

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