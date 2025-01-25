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الأمن الوطني والالتفاف نحو الداخل عنوان المرحلة القادمة

منذ 11 ثانية
الأمن الوطني والالتفاف نحو الداخل عنوان المرحلة القادمة

وطنا اليوم_بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة .

الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ركيزة مهمة تقوم عليها الدول حيث تعد أساسا لتحقيق التنمية بمختلف أشكالها أن الأمن الوطني الأردني هو أولوية وطنية واضحة ومن أهم المقومات التي تضمن استقرار وتطور واستمرار الدولة الأردنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بالاستفادة من الخدمات والفرص.

 

لقد كان التركيز الملكي لجلالة الملك على أهمية عناصر الأمن والاستقرار والسلام والتنمية ونشر الوعي الوطني والمعرفي وتعزيز قيم المواطنة الصالحة وسيادة القانون للحفاظ على المكتسبات الوطنية الشاملة في مختلف المجالات والقطاعات .

ونتابع في مختلف القضايا والتحديات والحروب والصراعات الإقليمية تعرض الأردن للكثير من الحروب الإلكترونية المتنوعة ومحاولات التشكيك بالمواقف الأردنية ونشر الإشاعات المغرضة والأخبار الزائفة والمضللة من خلال هجمات منظمة اهدافها وبرامجها معروفة للعيان

ان مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا هاما في حرب المعلومات حيث يمكن أن تستخدم هذه المواقع لنشر المعلومات الصحيحة أو الخاطئة وتأثيرها يمكن أن يكون كبيرا على الرأي العام والسياسات العامة وعواطف الشارع العام وقلب الحقائق وهذا تجلى خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة .

وهنا يشهد التاريخ بأن الأردن وفلسطين أصحاب مصير واحد والقضية الفلسطينية هي الهم الأول والأخير لجلالة الملك والدولة الأردنية والشعب

حيث ارتبط الهاشميون تاريخيا بعقد شرعي وأخلاقي مع القدس والمقدسات الإسلامية والقضية الفلسطينية ككل فحفظوا لها مكانتها ونأوا بها عن كافة الخصومات السياسية فصورة فلسطين والقدس في الذهنية الاردنية متعددة ومتداخلة الأركان والابعاد تداخل فيها وعلى مدى العقود الماضية البعد التاريخي بالوجداني والديني والمبدئي بالسياسي والوطني بالقومي والاسلامي بالمسيحي.

 

ان الدولة الاردنية بمؤسساتها وجيشها واجهزتها الأمنية المختلفة مستعدة ومؤهلة وعلى قدر كبير من المهنية والاحترافية واليقظة للتعامل مع هذه التطورات لأن مفهوم الامن الوطني الاردني يعني سلامة الدولة الاردنية وصيانة شخصيتها الدولية وحماية مقوماتها الوطنية ومنجزاتها المختلفة من كافة اشكال التهديد .

على الجميع في المرحلة الدقيقة المقبلة الدفاع عن عناصر تقدم الدولة وسيادتها وصورتها الديمقراطية ضمن إطار وطني بعيدا عن أي اجندات خارجية استنادا إلى قواعد وأسس راسخة من الإصلاح والعدالة والحرية والمساواة وإلى نموذج متميز من الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك والحوار وقبول الآخر دون مكاسرة سياسية وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة الأردنية حتى نواصل جميعا مسيرة البناء والعطاء والريادة والإصرار على الإنجاز والبقاء نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها وعزمها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنيةوالمبادئ والقيم الراسخة مدافعين عن وطننا وقضايا امتنا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس

متطلعين للمستقبل بتفاؤل وعزيمة لتحقيق التقدم والازدهار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومن خلفه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ومتحملين مسؤولياتهم تجاه وطنهم والذود عن حماه وصون المكتسبات الوطنية في مختلف المجالات بعزم وثقة واقتدار لنحقق جميعا التنمية الشاملة والحياة الكريمة للمواطن الاردني.

 

ونؤكد أننا في محافظة الطفيلة الهاشمية سنبقى الجند الأوفياء المخلصين للعرش الهاشمي المفدى وتراب الأردن الطهور أرض الشهداء والتاريخ والمجد .


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(١٥٤) صحفيا وناشرا وإعلاميا أردنيا يتضامنون مع الزميل محمد الاطرش ويطالبون السلطة الفلسطينية بالافراج عنه – اسماء أصدر (١٥٤) صحفيا وناشر موقع إخباري وإعلامي، مساء الجمعة، بيانا صحفيا أكدوا فيه تضامنهم مع مراسل قناة الجزيرة في الضفة الغربية المعتقل لدى السلطة الفلسطينية، الزميل محمد الأطرش، والذي جرى اعتقاله لقيامه بأداء واجبه ورسالته المهنية في تغطية الأحداث التي يشهدها مخيّم جنين. وطالب الموقّعون على البيان السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل الأطرش، والعمل على ضمان حماية حقوق الصحفيين الذين يعملون في ظلّ ظروف صعبة لنقل معاناة الشعب الفلسطيني. وأكد الموقّعون على البيان أن الصحافة الحرة هي صوت الحق وأداة نقل الحقيقة، وأن أي مساس بها هو انتهاك واضح لحرية الإعلام التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية. وتاليا نصّ البيان وأسماء الموقعين: بيان تضامني مع الزميل الصحفي محمد الأطرش / مراسل قناة الجزيرة في الضفة الغربية نحن الموقعين أدناه نعلن تضامننا الكامل مع الزميل الصحفي محمد الأطرش، مراسل قناة الجزيرة، الذي تم اعتقاله بسبب قيامه بواجبه المهني في تغطية الأحداث داخل مخيم جنين. إن الصحافة الحرة هي صوت الحق وأداة نقل الحقيقة، وأي مساس بها هو انتهاك واضح لحرية الإعلام التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية. نطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد الأطرش، وحماية حقوق الصحفيين الذين يعملون في ظروف صعبة لنقل معاناة الشعب الفلسطيني. وتاليا أسماء الموقعين على البيان: الصحفيون الصحفي ابراهيم ابو زينة الصحفي احمد العنبوسي الصحفي احمد توفيق الحراسيس الصحفي احمد جميل شاكر الصحفي احمد ذيبان الصحفي احمد عثمان النسور الصحفي انس الخصاونة الصحفي ايهاب سلامة الصحفي ايهاب مجاهد الصحفي ايهم سماوي الصحفي باسم سكجها الصحفي بسام بدارين الصحفي بسام السلمان  الصحفي بلال العقايلة – عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الصحفي جمال اشتيوي – نائب نقيب الصحفيين الأردنيين الصحفي جمال العلوي الصحفي جهاد ابوبيدر الصحفي جهاد الرنتيسي الصحفي حازم الخالدي الصحفي حازم العكروش الصحفي حامد العبادي الصحفي حسن الحسيني الصحفي حسن الشوبكي / مدير مكتب الجزيرة في عمان الصحفي حلمي الأسمر الصحفي حمزة حيمور الصحفي حمزة دعنا الصحفي خالد الخريشا الصحفي داود المناصير الصحفي رافت الاشقر الصحفي رافت مرعي الصحفي ربى كراسنة الصحفي رجا طلب الصحفي رمزي الغزوي الصحفي ريما العبادي الصحفي سعد حتر الصحفي سلامه العكور الصحفي سهم الربابعة الصحفي طارق الفايد الصحفي طارق المومني الصحفي طايل الضامن الصحفي عامر الصمادي الصحفي عبد الحافظ الهروط الصحفي عبد الرحمن حاكمة الصحفي عبد الله الرعود الصحفي عبدالسلام الطراونة الصحفي عثمان الخوالدة الصحفي عدنان ابو علي الصحفي عدي صافي الصحفي عريب الرنتاوي الصحفي عماد نشاش الصحفي عمر عبندة الصحفي عمر كلاب الصحفي عمر محارمة الصحفي عودة دولة الصحفي عيسى شقفة الصحفي فارس الحباشنة الصحفي فارس قرعاوي الصحفي لقمان اسكندر الصحفي ماجد توبة الصحفي محمد الفقهاء الصحفي محمد عمار صلاح الصحفي محمود الشرعان الصحفي محمود فطافطة الصحفي معاذ البطوش الصحفي منير عتيق الصحفي نبراس الياسوري الصحفي وائل البتيري الصحفي وليد عطيات الصحفي ياسين القيسي الصحفي يعقوب الحوساني الصحفية امال جراب الصحفية ايمان المومني الصحفية حمدة الزعبي الصحفية عبير ضمرة الصحفية لبنى الفقهاء الصحفية لما جمال العبسه الصحفي د. محمد كامل القرعان الصحفي عناد أبو وندي الصحفي كامل نصيرات الصحفي الدكتور غازي السرحان الصحفي أسامة الرنتيسي الصحفي موفق كمال / عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين  الصحفي عطية النجادا  الصحفية فلحة بريزات  الصحفي عمر الصمادي الصحفي رشاد ابو داود  الصحفي محمود الخطيب  الصحفي د، محمد عبدالرحمن المعايطة  الناشرون الناشر ابراهيم قبيلات الناشر احمد الحريبي الناشر الصحفي باسل العكور الناشر الصحفي طلال غنيمات الناشر الصحفي عواد الخلايلة الناشر الصحفي هاشم الخالدي الناشر ثائر الزعبي الناشر جمال عليان الناشر حاتم الكسواني / رئيس جمعية المذيعين الأردنيين الناشر خالد تركي المجالي الناشر شادي سمحان الناشر علاء الذيب الناشر فادي العمرو الناشر قاسم الحجايا الناشر مروان التميمي الناشر نضال منصور / مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين الناشرة الصحفية سوسن مبيضين الناشرة انتصار السوارية الناشرة فرح الزيود العبادي الناشر الصحفي احمد حسن الزعبي  الناشر داود الشوابكة  الناشر الصحفي ماجد القرعان  الناشرة رضى عليان  الناشر الصحفي نشأت الحلبي  الناشر خليل سند الجبور  الإعلاميون الإعلامي احمد الطيب الإعلامي المعتصم بالله محمد الهامي الإعلامي اوسيد صبيحات الإعلامي إبراهيم أبو صفيرة الإعلامي أحمد العامودي الإعلامي باسل الفطافطة الإعلامي جهاد بطاينة الإعلامي حسن حيدر / مدير مكتب وكالة قدس برس في عمان الإعلامي خضر المشايخ / مدير عام قناة اليرموك الفضائية الإعلامي خليل قنديل الإعلامي د. ماجد الخواجا الإعلامي رضا ياسين الإعلامي سلطان العجلوني الإعلامي طارق أبو اللغد الإعلامي عامر الرجوب الإعلامي عبد الله الشيخ الإعلامي عبدالحكيم حفار الإعلامي علاء برقان الإعلامي علي أبو جمعة / المدير التنفيذي لشركة Media-hub.tv الإعلامي عماد الطيراوي الإعلامي عماد شاهين الإعلامي غيث التل الإعلامي فايز الشاقلدي الإعلامي فتح منصور الإعلامي ماجد التميمي الإعلامي مالك عبيدات الإعلامي محمد العرسان الإعلامي محمد أبو الهيجاء الإعلامي محمد سلامة الإعلامي محمود الكيلاني الإعلامي محمود المجالي الإعلامي ناصر شديد الإعلامي وائل عكور الإعلامي وصفي محادين الإعلامية دانا زيادات الإعلامية رازان القطاطشة الإعلامية سمية الحاج عيد الإعلامية غادة الشيخ الإعلامية فرح سمحان الإعلامية منى الطراونة الاعلامية صبا منصور 

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