أنتم عنوان العزة والكرامة 

وطنا اليوم_المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات

أبو ظبي / الإمارات العربية المتحدة

المقاومه الفلسطينيه حماس والجهاد أثبتوا للكيان الغاصب والمجرم وللعالم أجمعين أنهم ند وخصم يحسب لهم ألف حساب، ودليل ذلك الظهور الملفت للإنتباه من قبل مقاتلين المقاومه الذين ظهروا بكامل زيهم العسكر وأسلحتهم ( تافور ) ألتي غنموها من هذا الجيش المجرم وطريقة تنظيم الشؤون الإدارية من قبل إدارة حكومة غزه وألتى تديرها المقاومة، وايضا أثبتت المقاومه ألتى قامت بلي ذراع الكيان المسخ والدوس على رأسه وبادلت الأسيرالصهيوني الواحد ب30 و50 أسير فلسطيني، هولاء ترفع لهم القبعات، هؤلاء هم شعب الجبارين، هؤلاء هم فقط أعادوا الدماء المجمدة في عروقنا، هؤلاء هم فقط عنوان العزة والكرامة.