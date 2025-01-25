رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بمحافظة مأدبا

وطنا اليوم_العيسوي: المبادرات الملكية تسعى لتلبية احتياجات ومطالب المجتمعات المحلية وتحسين نوعية*

*مأدبا- 25 كانون الثاني 2025(بترا)-* افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، مشاريع مبادرات ملكية، في محافظة مأدبا، والتي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، بتنفيذها خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء المحافظة.

ففي بلدية جبل بني حميدة، وبلدية لب ومليح، افتتح العيسوي الحديقتين التي تم انشائهما من خلال المبادرات الملكية، التي وجه جلالة الملك، بتنفيذها في المحافظة.

وحضر الافتتاح محافظ مأدبا فيصل السميران، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية وجدي الضلاعين والمديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، ورئيس بلدية جبل بني حميدة محمد الشخانبة، ورئيس بلدية لب ومليح حسين السمارات.

وجال العيسوي، في مرافق الحديقتين، اللتين نفذتا ضمن مبادرة حدائق آمنة بالتعاون مع مركز زها الثقافي، وتبلغ مساحة كل منهما حوالي (3000) متر مربع، حيث استمع إلى إيجاز من المشرفين على الحديقتين، حول الخدمات والوسائل الترفيهية، التي ستوفرها لأبناء المناطق المستهدفة.

وتشكل الحديقتان، متنفسا، لأبناء منطقتي جبل بني حميدة ولب ومليح، حيث تشتملا على مرافق متنوعة لخدمة جميع أفراد الأسرة، من جلسات ومساحات خضراء ووحدات ألعاب بأرضيات مطاطية وأخرى رملية، وهي ألعاب آمنة مخصصة للأطفال من مختلف الفئات العمرية، وذات مواصفات وجودة عالية، إلى جانب توفير مسار لممارسة رياضة المشي.

وعلى صعيد متصل، تفقد العيسوي، في لواء قصبة مأدبا، وبحضور وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والمحافظ ورئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح، مراحل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ملعب كرة القدم القانوني المجاور لمدرسة عماد الدين زنكي في قصبة مادبا، الذي وجه جلالة الملك بإعادة تأهيله خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، في الثاني والعشرين من نيسان الماضي.

واستمع العيسوي إلى إيجاز من القائمين على تنفيذ المشروع حول مراحل الإنجاز، والتي بلغت حتى الأن (25%).

وتشتمل أعمال إعادة تأهيل الملعب، الذي يستفيد منه أبناء المحافظة، ويخدم طلبة المدرسة والمجتمع المحلي والأندية والفعاليات الرياضية والشبابية في المحافظة، على تغيير أرضية الملعب وإنشاء أسوار وإعادة تأهيل غرف اللاعبين والمرافق الصحية ومكاتب الإدارة والإشراف.

وفي تصريحات صحيفة، قال العيسوي إن المبادرات الملكية، التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، تأتي استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين التي تُقدم خلال زيارات ولقاءات جلالة الملك التواصلية مع أبناء شعبه في مختلف مناطق المملكة، وتعكس الحرص الملكي واهتمامه الكبير بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وأضاف أن هذه المبادرات المتنوعة تسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، في مختلف المجالات، ومنها إنشاء وإعادة تأهيل الحدائق العامة والملاعب الرياضية لخدمة الأهالي وتوفير بيئة آمنة للأطفال والشباب والأسر لقضاء أوقاتهم وممارسة نشاطاتهم المختلفة.

وأكد العيسوي أن مشاريع المبادرات، هي مكملة للمشاريع والبرامج الحكومية، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، وبما يتناسب مع أولوياتها وخططها المستقبلية.