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المواصفات تتعامل مع أكثر من 55 طنّاً من مصوغات المعادن الثمينة خلال 2024

منذ 53 ثانية
المواصفات تتعامل مع أكثر من 55 طنّاً من مصوغات المعادن الثمينة خلال 2024

وطنا اليوم_أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن كمية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية والسبائك والمسكوكات المشغولة محلياً والمستوردة التي تعاملت معها المؤسسة خلال عام 2024 تجاوزت خمسة وخمسين طنّاً تمّ فحصها ودمغها والتّحقق من تلبيتها للعيارات القانونيّة.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير، إن كمية المصوغات الذهبية المحلية التي تم فحصها ودمغها بلغت (7700) كيلو غرام، فيما وصلت كمية المصوغات الذهبية المستوردة التي تم فحصها ودمغها إلى (4200) كيلو غرام، بالإضافة إلى فحص ما يقارب من (6000) من السّبائك الذهبية.

وأفادت الزّهير أن كميات المصوغات والسبائك الفضية التي تعاملت معها المؤسسة بلغت أكثر من (31650) كيلو غرام، غالبيتها من السّبائك المستوردة.

وبيّنت أن الفرق الرّقابيّة التابعة للمؤسسة زارت (527) متجراً ومشغلاً للمجوهرات في جميع محافظات وألوية المملكة، وحللت (16300) عيّنة من المصوغات المشغولة وغير المشغولة وتعاملت مع (900) معاملة جمركية للمصوغات والمجوهرات.

ودعت المواطنين عند شراء الذهب، الطّلب من الصّائغ مشاهدة دمغة المؤسسة على كلّ قطعة ذهبيّة، والحصول على فاتورة تفصيليّة تحتوي على اسم المحل أو الخاتم الرسميّ للمحل، وتاريخ البيع، وصنف المصوغات المُشتراة أو المبيعة ويعبّأ بالتفصيل، والعيار القانوني، والوزن بالغرام وأجزائه لغاية جزء بالمائة غرام، وسعر الغرام حسب النشرة اليومية المعلنة من النقابة العامّة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحُلي والمجوهرات، والأجرة (المصنعية) والتي تعبر عن أجرة التشكيل للصنف -وهي تختلف من صنف لآخر- وتعبأ بشكل مفصّل لكل صنف على حدة، وسعر الصنف مكوناً من (سعر الغرام مضافاً إليه ثمن الأجرة) في وزن المصوغات، والمبلغ الكلي المطلوب.

وأشارت أن المؤسسة تتلقى الشكاوى على هاتف رقم 065301243 وعبر الموقع الالكتروني ومنصة بخدمتكم ومن خلال صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.


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