بدء تحرك حافلات الأسرى من سجن عوفر باتجاه مدينة رام الله

وطنا اليوم_بدأت حافلات الأسرى التحرك من سجن عوفر في الضفة الغربية باتجاه مدينة رام الله، في خطوة هامة تتعلق بنقل الأسرى المحررين أو الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة أو اتفاقية. يأتي هذا التحرك في إطار التطورات المتعلقة بقضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتي تشهد اهتماماً واسعاً من قبل وسائل الإعلام والشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن سجن عوفر هو أحد السجون الرئيسية التي تحتجز فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدداً كبيراً من الأسرى الفلسطينيين، وتعد هذه الخطوة جزءاً من مساعي تحرير الأسرى أو تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بهم، مما يُعد مصدر أمل كبير للأسرى وعائلاتهم.