الأسيران الأردنيان (الحويطات و اللوزي) بانتظار الإفراج عنهما اليوم .. تفاصيل

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح، إن أسيرين أردنيين هما عمار الحويطات وثائر اللوزي، سيتم الإفراج عنهما اليوم ضمن صفقة التبادل، نافيا أن تكون قوائم اليوم تشمل 7 أسرى أردنيين.

وأوضح فادي فرح، أنه وفق معلومات وصلت لجنة شؤون الاسرى الأردنيين، سيتم تسليم الأسير الأردني الحويطات إلى رام الله، إلا أن مكان تسليم الأسير اللوزي غير معروف حتى الآن.

يشار إلى أن الأسير الحويطات معتقل في سجون الاحتلال منذ العام 2002 ومحكوم عليه بالمؤبد، فيما اعتقل الأسير اللوزي في العام 2019 ومحكوم عليه بـ19 عاماً.