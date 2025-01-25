وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستعرض تجربتها في بناء نظام إدارة الجودة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة

وطنا اليوم _ضمن إطار تعزيز التعاون والتشاركية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الخدمة والإدارة العامة عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقاءً تعريفياً في مركز الوزارة لفريق نظام إدارة الجودة في هيئة الخدمة والإدارة العامة، والذي تم تشكيله في الهيئة لغايات التقدم للحصول على شهادة ISO9001:2015 ، وقد هدف اللقاء إلى التبادل المعرفي في مجال إدارة الجودة، حيث قامت مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بعرض تجربة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ متطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO9001:2015 ، كما تضمن اللقاء عرضاً لأفضل الممارسات التي تنتهجها الوزارة في تطبيق إجراءات تنفيذ متطلبات الحصول على شهادة الايزو ISO9001:2015 ، والتي استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المحافظة عليها لمدة ست سنوات متتالية.

وفي ختام اللقاء قدم فريق الهيئة الشكر لفريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في التبادل المعرفي الحكومي ، وتطوير المبادرات التي تخدم أهداف العمل، وتساعد على بناء مستقبل أفضل.