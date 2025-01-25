بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستعرض تجربتها في بناء نظام إدارة الجودة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة

25 يناير 2025
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستعرض تجربتها في بناء نظام إدارة الجودة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة

وطنا اليوم _ضمن إطار تعزيز التعاون والتشاركية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الخدمة والإدارة العامة عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقاءً تعريفياً في مركز الوزارة لفريق نظام إدارة الجودة في هيئة الخدمة والإدارة العامة، والذي تم تشكيله في الهيئة لغايات التقدم للحصول على شهادة ISO9001:2015 ، وقد هدف اللقاء إلى التبادل المعرفي في مجال إدارة الجودة، حيث قامت مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بعرض تجربة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ متطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO9001:2015 ، كما تضمن اللقاء عرضاً لأفضل الممارسات التي تنتهجها الوزارة في تطبيق إجراءات تنفيذ متطلبات الحصول على شهادة الايزو ISO9001:2015 ، والتي استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المحافظة عليها لمدة ست سنوات متتالية.

وفي ختام اللقاء قدم فريق الهيئة الشكر لفريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في التبادل المعرفي الحكومي ، وتطوير المبادرات التي تخدم أهداف العمل، وتساعد على بناء مستقبل أفضل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:29

21:06

مشاريع التسوية أم مشاريع التصفية؟

20:49

الشرع يلتقي وفداً نسائياً من الجالية السورية في أميركا

20:38

اردني يعتدي على شرطي بريطاني للمرة الثانية

20:18

أمانة عمان تنفي شائعات إعفاء مخالفات السير بمناسبة الإسراء والمعراج

19:42

سموتريتش: سنعد خطة مع نتنياهو لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة

19:34

39 شاحنة تدخل من الاردن لسورية بعد استنئاف عمل المنطقة الحرة

19:22

الاحتلال : حماس ستسلم ثمانية جثث لمحتجزين في الأسابيع المقبلة

19:18

أورنج الأردن تختتم بنجاح برنامجاً تدريبياً مكثّفاً عبر الإنترنت لتعزيز المهارات الرقمية والريادية

19:12

الأردن وتركيا يشددان على تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير

19:06

قيادي بحماس: إذا فشلت خيارات حكم غزة فسنتولى مع الشركاء إدارتها

17:49

مستر ترامب.. لسنا رعاع وامريكا ليست قدرنا…!

وفيات
وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025