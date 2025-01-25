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القسام تسلم الأسيرات الإسرائيليات للصليب الأحمر بغزة

منذ ثانيتين
القسام تسلم الأسيرات الإسرائيليات للصليب الأحمر بغزة

وطنا اليوم_سلمت كتائب القسام صباح اليوم الأسيرات “الإسرائيليات” إلى الصليب الأحمر في ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، ضمن المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى.

 

هذ وبدأت عملية الإفراج عن الأسيرات “الإسرائيليات” في ميدان فلسطين، حيث تجمعت الحشود لمتابعة الحدث الذي يتم تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي.

 

كما وصلت مركبات تابعة لكتائب القسام تحمل الأسيرات إلى الميدان، تلتها مركبات الصليب الأحمر التي ستتولى نقل الأسيرات إلى الجانب الإسرائيلي.

 

يأتي ذلك في إطار اتفاق تبادل الأسرى الذي يشهد اهتمامًا محليًا ودوليًا، ويهدف إلى تعزيز جهود التهدئة في المنطقة .


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