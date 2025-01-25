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المقاومة تستعرض قوتها أثناء تسليم الأسيرات

منذ 42 ثانية
المقاومة تستعرض قوتها أثناء تسليم الأسيرات

وطنا اليوم_انتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، استعدادًا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة.

ووفقًا لوكالة رويترز، نقلت عن مسؤول قوله إن فريقًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في طريقه لاستلام الأسيرات من حركة حماس.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها ستفرج اليوم السبت عن 4 مجندات إسرائيليات. وفي بيان له، أكد أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، أن المجندات اللاتي سيتم الإفراج عنهن في الجزء الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار هن: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، وليري إلباج.

 


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