صحيفة أميركية : وزير الخارجية قرر وقف المساعدات للأردن

وطنا اليوم_زعمت صحيفة بوليتيكو الأميركية ان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر ، الجمعة ، وقف الإنفاق على معظم منح المساعدات الخارجية الحالية لمدة 90 يوماً ، بما يشمل حلفاء رئيسيين بينهم الأردن.

وقالت الصحيفة في تقرير رصده وترجمه موقع خبرني ان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اصدر قرارا يوقف الإنفاق على معظم منح المساعدات الخارجية الحالية لمدة 90 يوماً، واستثنى القرار مصر وإسرائيل.

وبينت ان القرار أثار صدمة بين مسؤولي وزارة الخارجية، مشيرة الى ان القرار يشمل على ما يبدو تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأوضحت ان القرار ارسل إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبدء العمل به فورا.

وأفاد مسؤول حالي في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى اثنين من مسؤولي إدارة الرئيس السابق بايدن ، بأن هذا التوقف يبدو أنه يشمل المساعدات الموجهة لحلفاء رئيسيين مثل أوكرانيا والأردن وتايوان.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلبات التعليق، بحسب الموقع.