بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

رسميا.. ترامب يغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا

منذ ساعة واحدة
رسميا.. ترامب يغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا

وطنا اليوم_قالت وزارة الداخلية الأميركية، الجمعة، إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.

 

وقالت وزارة الداخلية في بيان: “بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميا باسم خليج أميركا، وستحمل أعلى قمة في أميركا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي”.

 

وكانت القمة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق جبل ماكينلي، تكريما للرئيس الأميركي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناء على طلب الولاية.

 

وأضافت الوزارة: “هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأميركيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:13

إسرائيل للأمم المتحدة: يجب وقف عمليات الأونروا وإخلاء مقارها بالقدس

22:02

توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي

20:36

المشاقبة والخالدي ينهيان أزمة معلمي الإضافي في مخيم الزعتري

20:21

الاحتلال ينكل بعائلة الأسير الزبيدي في مخيم جنين

19:47

الأولى بعد الإبادة.. صلاة جمعة وتشييع قياديين بحماس في غزة

19:39

الجيش السوداني يفك الحصار عن القيادة العامة وسلاح الإشارة

19:33

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوساطة طائرة مسيّرة

19:21

الحموري يعلن عن إطلاق منحة الشهيد الطبيب البرش

19:11

أبو عبيدة يعلن أسماء المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن السبت

19:03

الجغبير: الاهتمام الملكي منح الصناعة الدافعية لمواصلة تطوير الإنتاج

16:46

غزة تسارع الوقت لتوفير المياه الصالحة للشرب

16:32

صورة ماسك المثيرة للجدل تظهر من جديد على مصنع تسلا في برلين

وفيات
وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-1-2025