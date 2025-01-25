انخفاض كبير بالمساعدات التي دخلت غزة منذ سريان الاتفاق

وطنا اليوم_أفادت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إلى انخفاض كبير في عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، يوم الجمعة، رغم دخول أكثر من 4200 شاحنة في الأيام الستة منذ بدء اتفاق وقف القتال بين حماس و”إسرائيل”.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 339 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الفلسطيني، الجمعة، وذلك نقلاً عن معلومات تلقاها من الجانب الإسرائيلي والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وعلّقت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو، على تراجع أعداد شاحنات المساعدات، إلى غزة، يوم الجمعة.

وقالت إن المنظمة الدولية والشركاء في المجال الإنساني “يعملون بأسرع ما يمكن لإرسال وتوزيع هذا الحجم الكبير من المساعدات” إلى نحو 2.1 مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع المدمر.

وكانت 630 شاحنة دخلت قطاع غزة يوم الأحد و915 يوم الاثنين و897 يوم الثلاثاء و808 يوم الأربعاء و653 يوم الخميس.

ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع منها 50 شاحنة محملة بالوقود. ومن المفترض توجه نصف هذه الشاحنات إلى شمال غزة، حيث حذر خبراء من حدوث مجاعة وشيكة.