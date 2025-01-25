تحذير من الطقس صباح السبت

وطنا اليوم_تشير مخرجات الخرائط الجوية في “طقس العرب”، وخاصة تلك المختصة بتتبع عومل الطبقات القريبة من سطح الأرض إلى توقعات بارتفاع نسب الرطوبة السطحية هذه الليلة لتصل حد الإشباع فجر وصباح يوم غد السبت وسط انقلاب حراري متوقع يرافقه سكون نسبي على حركة الرياح.

وتعتبر هذه الظروف الجوية كفيلة بتشكل الضباب الإشعاعي فجر وصباح يوم غد السبت، ويشمل السهول الشرقية والطرقات الصحراوية ومنطقة مطار الملكة علياء الدولي وقد يمتد ليشمل أجزاء من المدن الرئيسية.

وننوه في “طقس العرب” من الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية أثناء المسير على الطرقات المتوقع أن تشهد تشكل الضباب، ونتمنى السلامة للجميع