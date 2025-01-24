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المشاقبة والخالدي ينهيان أزمة معلمي الإضافي في مخيم الزعتري

منذ 4 ساعات
المشاقبة والخالدي ينهيان أزمة معلمي الإضافي في مخيم الزعتري

وطنا اليوم:علم أن النائبين الدكتور إسماعيل المشاقبة والنائب الدكتور عمر الخالدي بحضور الشيخ منور الكعيبر، عقدوا اجتماعا قبل قليل، في منطقة مغير السرحان، مع معلمي الإضافي المفصولين في مخيم الزعتري أدى إلى نهاية الأزمة.
وفي تفاصيل الاجتماع ، فإن النائبين تواصلا مع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الذي تعهد بعودة المعلمين إلى الغرف الصفية يوم الأحد المقبل بعد فك الإضراب، والعمل على حل المطالبات المالية خلال أسبوعين بحد أقصى.
يذكر ان راتب المعلم الاضافي 350 دينارا اردنيا في مدارس مخيمات اللجوء.
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفًا واسعًا مع المعلمين على حساب التعليم الإضافي الذين يتقاضون رواتب هزيلة لا تلبي الاحتياجات الأساسية.


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