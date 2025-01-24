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الاحتلال ينكل بعائلة الأسير الزبيدي في مخيم جنين

منذ 5 ساعات
الاحتلال ينكل بعائلة الأسير الزبيدي في مخيم جنين

وطنا اليوم:اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منزل المعتقل الفلسطيني زكريا الزبيدي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وعمد إلى التنكيل بزوجته ونجله.
وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت منزل الزبيدي في حي الجابريات بمخيم جنين، وعمدت إلى تقييد زوجته آلاء ونجله الطفل أيهم.
وأنذرت قوات الاحتلال العائلة بمنع إقامة أي مظاهر احتفالية بإطلاق سراح الزبيدي المتوقع غدا السبت.


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