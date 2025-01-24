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صورة ماسك المثيرة للجدل تظهر من جديد على مصنع تسلا في برلين

24 يناير 2025
صورة ماسك المثيرة للجدل تظهر من جديد على مصنع تسلا في برلين

وطنا اليوم:عاد الجدل من جديد حول “تحية يد” إيلون ماسك التي تم مقارنتها بالتحية النازية في حفل تنصيب دونالد ترامب، وذلك بعد انتشار صورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها من واجهة مصنع تابع لشركة تسلا في برلين وتظهر ماسك وهو يؤدي ذات التحية.
وقد عرضت الصورة على واجهة المبنى باستخدام جهاز “بروجيكتور” وقد كتب بجانبها عبارة “هايل تسلا”، التي تم تشبيهها بالتحية النازية “هايل هتلر”، ما أدى إلى إثار العديد من الاسئلة.
وأعلنت مجموعتان للنشطاء اليساريين، “بقيادة الحمير” البريطانية و”مركز الجمال السياسي” الألمانية، عن مسؤولتيهما عن هذا العرض، عبر منشورات على منصة “إكس”.
وكان ماسك قد قام بتحريك ذراعه اليمنى نحو صدره ثم مدها باتجاه الجمهور في تجمع بعد أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين الاثنين الماضي، مما أثار التدقيق، حيث تشبه الحركة التحية النازية أو الرومانية التي استخدمها قادة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا.
وردا على الانتقادات التي طالته بسبب “تحية اليد” كتب كتب ماسك على منصة “إكس” أن “هجوم “الجميع هتلر” أصبح مملاً للغاية”.
وعين ترامب، إيلون ماسك، كرئيس مشارك لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، في الحكومة الأميركية الجديدة.


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