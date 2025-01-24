الملكة رانيا:الاثنين غاليين على قلبي بس الجاي أغلى

وطنا اليوم:أعلنت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن حمل سمو الأميرة إيمان من خلال منشور عبر حسابها في أنستقرام.

ونشرت الملكة رانيا صورة للأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، كتبت عليها: “الاثنين غاليين على قلبي بس الي جاي أغلى.. الله يتمم على خير”.

زواج الأميرة إيمان

وفي 5 يوليو 2022، أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن خطوبة للأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وهو رجل أعمال فنزويلي من أصول يونانية، من مواليد كاراكاس عام 1994، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا، الولايات المتحدة عام 2016.

وفي 12 مارس 2023 عقد قران وزفاف الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس.

وحضر حفل الزفاف عدد من الأمراء والأميرات من العائلة الهاشمية.

كما حضر الحفل كل من: نجل ولي عهد البحرين الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان ولي عهد البحرين، والشيخ خالد بن محمد آل نهيان نجل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى عقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي وابنته آية وعددٌ من سيدات الأسرة الحاكمة في الكويت (الشيخة أمثال الأحمد الصباح، والشيخة عالية الجابر الصباح).