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بتوجيهات ملكية.. رئيس الديوان يطمئن على صحة الوزير الأسبق عيد الفايز

24 يناير 2025
بتوجيهات ملكية.. رئيس الديوان يطمئن على صحة الوزير الأسبق عيد الفايز

وطنا اليوم:بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي على صحة الوزير الأسبق عيد الفايز، إثر وعكة صحية ألمت به.
ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الجمعة، إلى الفايز، الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى التخصصي، تمنيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، له بالصحة والشفاء العاجل.


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