السيطرة على تغيير طفيف بنوعية المياه في جبل النصر

وطنا اليوم:سيطرت شركة مياه الأردن “مياهنا” على تغيير طفيف في نوعية مياه الشرب بمنطقة جبل النصر، مساء أمس.

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشركة اليوم، أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أفاد بتغيير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور، توجهت فرق الشركة الفنية ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، حيث تم عزل المنطقة، وفصل عدد محدود من الوصلات المنزلية احترازياً.

ونوّهت الشركة في بيانها إلى أن جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة، بعد تعقيم خزانات المياه الخاصة بالمواطنين.

وذكر البيان أن الفرق الفنية اتخذت الاجراءات التصويبية اللازمة لإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها المواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات شركة مياهنا.