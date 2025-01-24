الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد المملكة

وطنا اليوم:أدّت جموع المصلين في جميع مساجد المملكة بعد صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء طلبا لنزول المطر، وإحياءً للسنة النبوية الشريفة التي حثت على الاستسقاء وطلب الغيث من الله تعالى عند احتباسه وتأخر نزوله.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة عمم على مديري الأوقاف في المملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة.

وحثّ الخلايلة المواطنين على الإكثار من الاستغفار والتوبة، وتقديم الصدقات والصيام، والتذكير برد المظالم إلى أهلها امتثالًا لقول الله تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا).

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يمنَّ علينا برحماته وبركاته التي لا تنقطع ولا تنضب.