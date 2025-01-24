اتفاق على حافة الانهيار.. تل أبيب ترفض الانسحاب من جنوب لبنان

وطنا اليوم:أكدت وسائل إعلام عبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قرر الإبقاء على الانتشار العسكري الحالي في جنوب لبنان، مشددًا على أن جيش الاحتلال سيواصل وجوده في المنطقة تحسبًا لأي تطورات أمنية.

وأفادت القناة 14 العبرية، الجمعة، أن تل أبيب لن تنسحب من جنوب لبنان في الوقت الراهن، مبررة ذلك بعدم التزام الجيش اللبناني بالاتفاقات الأمنية المطلوبة، ما دفع تل أبيب إلى الإبقاء على قواتها لتعزيز الجبهة الشمالية.

كما نقلت القناة عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش في حالة تأهب قصوى، ومستعد للرد بشكل “قاسٍ وفوري” على أي خروقات من قبل “حزب الله”، في ظل التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية.

في المقابل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر أن تل أبيب ترغب في استمرار وقف إطلاق النار بلبنان، مشددة على أن كل خرق سيتم الرد عليه بقوة.

وأضافت أن المجلس المصغر لم يصوت على قرار انسحاب من جنوب لبنان، مشيرة الى أن المجلس قال إن إدارة نتنياهو تنسق وقف إطلاق النار بلبنان مع إدارة ترمب.