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طلبة هندسة العمارة في جامعة البترا يصممون مشروعًا ثقافيًا اجتماعيًا في الشوبك

24 يناير 2025
طلبة هندسة العمارة في جامعة البترا يصممون مشروعًا ثقافيًا اجتماعيًا في الشوبك

وطنا اليوم:شارك طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة البترا بتصميم مشروع: “منتدى الغريب” في مدينة الشوبك، ضمن مساق “تصميم معماري 1” لطلبة السنة الثانية، بإشراف المهندسة شذى قطيط.
يهدف المشروع إلى تقديم واجهة ثقافية واجتماعية تعكس هوية المدينة وتلبي احتياجات المجتمع المحلي والسياح.
و التقى عميد كلية العمارة والتصميم الدكتور عامر الجوخدار بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان بالبدور لمناقشة فرص التعاون المستقبلية الهادفة لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.
شهد الحرم الجامعي المناقشات النهائية للمشروع بمشاركة صاحب الفكرة عماد البدور، وعدد من الأكاديميين والمهندسين.
تم خلال الفصل الدراسي تعريف الطلبة برؤية المشروع وأهدافه، التي ركزت على توفير بيئة ريفية حاضنة لكل فئات المجتمع، مع إحياء الطابع الريفي وتعزيز دور المرأة وتمكينها.
وهدف المشروع إلى تقديم مساحة للتعبير عن الإبداعات الثقافية والفنية، وإعداد مرافق تخدم الزوار وتدعم السياحة المحلية.
استعرض الطلبة مقترحات تصميمية إبداعية متنوعة، جسدت أفكار المشروع واحتياجات المجتمع المحلي. وشمل المشروع مكونات تمزج بين التصميم الحديث والعناصر التقليدية، مع التركيز على تحقيق انسجام بيئي وجمالي.
أكد المشروع أهمية تعزيز العلاقة بين التعليم الأكاديمي والمجتمع، من خلال تقديم حلول تصميمية تسهم في التنمية المحلية وتعكس رؤية جامعة البترا في دعم الإبداع وخدمة المجتمع.


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