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تحدث كل 100 عام.. دولة أوروبية على موعد مع كارثة طبيعية مرعبة

24 يناير 2025
تحدث كل 100 عام.. دولة أوروبية على موعد مع كارثة طبيعية مرعبة

وطنا اليوم:أصدرت السلطات البريطانية والإيرلندية تحذيرات شديدة وغير مسبوقة مع اقتراب إعصار “إيوين”، الذي يُتوقع أن يكون الأقوى منذ عقود، بحسب تقارير إعلامية.
وتُشير التوقعات إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 100 ميل في الساعة، ما يهدد بحدوث أضرار كبيرة.
ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، تلقّى أكثر من 4.5 مليون شخص في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية إنذارات طارئة عبر هواتفهم.
فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة إيوين التي قد تجلب رياحًا غير عادية وقد تتحول إلى إعصار قوي يحدث مرة واحدة كل 100 عام.
وقد أغلقت السلطات المدارس وأوقفت وسائل النقل العام في المناطق المتأثرة، فيما أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية حالة الطوارئ، محذرة من السفر والتنقل إلا للضرورة القصوى.
أما في جمهورية إيرلندا، فقد أصدرت السلطات تحذيرات من “خطر شديد على الحياة”، مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر وتعليق الخدمات العامة بشكل واسع.
ويشمل تأثير الإعصار العديد من المخاطر، مثل انقطاع التيار الكهربائي وسقوط الأشجار، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات، ما دفع السلطات إلى دعوة المواطنين للبقاء في منازلهم واتخاذ التدابير اللازمة استعداداً للطوارئ.


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