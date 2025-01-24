طلب جديد من شركة طيران أردنية لتسيير رحلاتها إلى دمشق

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، إن الهيئة تدرس طلبا جديدا من شركة طيران أردنية أخرى لتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، بعد السماح للخطوط الملكية الأردنية بتسيير رحلاتها سابقا.

وأضاف مستو، في تصريح أن هناك العديد من المتطلبات والمعايير التي يجب الالتزام بها لدى شركة الطيران المقدمة للطلب لتسيير رحلاتها إلى سوريا.

وأوضح أن المعايير تتمحور بشأن السلامة العامة، مثل تقييم المخاطر، وتوفر أجهزة تدقيق وتفتيش الحقائب لدى شركة الطيران الأردنية التي تريد تسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، لافتا إلى أنه سيتم البت في الطلب المقدم قريبا من قبل الهيئة.

وأشار مستو إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني أجرت تقييما شاملا لمطار دمشق الدولي قبل اتخاذ القرار بتسيير رحلات جوية إليه، بالإضافة إلى إجراء تقييم للمجال الجوي السوري ومدى انعكاس ذلك على سلامة الطيران.

وفي السياق، توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا في الفترة المقبلة.

وبين مستو أن رفع عدد الرحلات بين الأردن وسوريا مرتبط بشكل مباشر بالعرض والطلب، ويتم تقييمه باستمرار.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارا من 31 كانون الثاني 2025.

وقالت الشركة إن الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، ما يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي.

وأكدت التزامها بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.

وبحلول نيسان 2025، تخطط الملكية الأردنية لزيادة التشغيل إلى رحلات يومية، حيث يُعد وقت الرحلة القصير البالغ 25 دقيقة بين عمّان ودمشق الأقصر جوا انطلاقا من دمشق، ما يشكل ترابطا سريعا وسهلا بشبكة الملكية الأردنية التي تضم أكثر من 45 وجهة.