قاض أميركي يوقف قرار ترمب تقييد منح الجنسية بالولادة

وطنا اليوم:أصدر قاض ٍفيدرالي أميركي، الخميس، قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة، ليرد ترامب بأنه سيستأنف القرار.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، بناء على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون، أمرا تقييديا مؤقتا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه.

وقال القاضي لمحامي في وزارة العدل الأميركية يدافع عن أمر ترامب “هذا أمر مخالف للدستور على نحو صارخ”.

وبعد لحظات على أدائه اليمين الدستورية، أصدر ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية الهادفة إلى الحد من الهجرة وتغيير الطريقة التي تحدد الولايات المتحدة من خلالها الأشخاص الذين يحق لهم العيش فيها.

وجاء في الأمر التنفيذي أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين لن يتم اعتبارهم مواطنين بعد الآن.

كما شمل الأمر الأطفال المولودين لأمهات دخلن البلاد بشكل قانوني ولكن مؤقت، مثل السياح أو الطلاب الجامعيين أو العمال المؤقتين.

ويقول المعارضون لهذا القرار إنه ينتهك التعديل الـ14 من الدستور الأميركي الذي يمنح الجنسية لأي شخص مولود على أراضي الولايات المتحدة.

وينص التعديل على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة”.

وفسرت السوابق القانونية منذ فترة طويلة هذا التعديل على أنه ينطبق على كل طفل يولد في الولايات المتحدة، مع وجود استثناءات قليلة.

وواجه أمر ترامب التنفيذي تحديا قانونيا فوريا إذ رفعت 22 ولاية بينها كاليفورنيا ونيويورك دعاوى قضائية لمنع تطبيقه.