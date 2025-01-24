الأمن اللبناني يعلن توقيف جاسوس لإسرائيل

وطنا اليوم:أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية عن توقيف أحد الأشخاص أثناء عودته من الأراضي المحتلة، بتهمة التعامل مع إسرائيل.

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان صحفي أمس الخميس، إنه “بعد عملية مراقبة ورصد دقيقة، تمكنت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة-مكتب بنت جبيل،( في جنوب لبنان) من توقيف شخص أثناء عودته من الأراضي المحتلة، التي كان قد دخلها خلسة”.

وحسب البيان، اعترف الموقوف بتعامله مع إسرائيل منذ بداية حرب غزة، إضافة إلى قيامه بالمهام التي كلف بها من قبلهم.

كما اعترف أثناء التحقيق معه بحيازته جهازا متطورا زوده به الإسرائيليون، يستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز المهمة في لبنان، “ويتيح تواصلا مباشرا بينه وبين العدو”.

وأقر الموقوف بأن الإسرائيليين زودوه بسترة تحتوي بطريقة مخفية على مبلغ مالي كبير لدعمه في تنفيذ مهامه التجسسية.

وأوضح البيان أنه بعد مراجعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، أشير إلى ضبط جميع الأعتدة المضبوطة بحوزته، من ضمنها تلك التي وجدت في منزله بعد تفتيشه، وتم تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.