بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النسور والحياري

23 يناير 2025
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النسور والحياري

وطنا اليوم_ عمان 23 كانون الثاني2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة النسور/ أبو العثم والعزب، بوفاة الحاجة حكمت عبدالرزاق العزب، زوجة القاضي الأسبق عبدالرزاق أبو العثم، وإلى عشيرة الحياري، بوفاة لمياء موسى الحياري.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدتين، في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدتين وعموم عشيرتي النسور والحياري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:02

توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي

20:36

المشاقبة والخالدي ينهيان أزمة معلمي الإضافي في مخيم الزعتري

20:21

الاحتلال ينكل بعائلة الأسير الزبيدي في مخيم جنين

19:47

الأولى بعد الإبادة.. صلاة جمعة وتشييع قياديين بحماس في غزة

19:39

الجيش السوداني يفك الحصار عن القيادة العامة وسلاح الإشارة

19:33

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوساطة طائرة مسيّرة

19:21

الحموري يعلن عن إطلاق منحة الشهيد الطبيب البرش

19:11

أبو عبيدة يعلن أسماء المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن السبت

19:03

الجغبير: الاهتمام الملكي منح الصناعة الدافعية لمواصلة تطوير الإنتاج

16:46

غزة تسارع الوقت لتوفير المياه الصالحة للشرب

16:32

صورة ماسك المثيرة للجدل تظهر من جديد على مصنع تسلا في برلين

16:22

انطلاق أول شاحنة خضار من الأردن إلى ألمانيا عبر سوريا لأول مرة منذ 14 عاما

وفيات
وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-1-2025