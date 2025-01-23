مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النسور والحياري

وطنا اليوم_ عمان 23 كانون الثاني2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة النسور/ أبو العثم والعزب، بوفاة الحاجة حكمت عبدالرزاق العزب، زوجة القاضي الأسبق عبدالرزاق أبو العثم، وإلى عشيرة الحياري، بوفاة لمياء موسى الحياري.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدتين، في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدتين وعموم عشيرتي النسور والحياري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.