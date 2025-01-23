الضمان : أعلى راتب تقاعدي 22 ألف دينار وزيادة التضخم في آيار المقبل

وطنا اليوم:قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، الخميس، إن أعلى راتب تقاعدي في الضمان الاجتماعي قرابة 22 ألف دينار.

وأضاف أن هنالك 190 شخصا مجموع رواتبهم التقاعدية سنويا 11 مليون دينار.

وأوضح أن عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي حتى الآن 1.597مليون مشترك.

وشدد على أن أموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي بـ”آمان”، مشيرا إلى أن موجودات الضمان الاجتماعي 16.1 مليار.

ولفت إلى زيادة التضخم على الرواتب التقاعدية للضمان ستكون بشهر أيار المقبل وبحدود 6 دنانير.

وقال إنه لا زيادة على الرواتب التقاعدية للضمان العام الحالي باستثناء زيادة التضخم.

خصصت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 7611 راتب تقاعد شيخوخة خلال العام الماضي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة كما في 31 كانون الأول 2024، إلى 105617 راتباً تقاعدياً.

وقالت مؤسسة الضمان الاجتماعي، إنّ شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور، وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً، أي ما يعادل (15) سنة؛ على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري، أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).

وبينت أن قانون الضمان أتاح لمن أكمل سن الشيخوخة، ولم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة؛ تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية؛ شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال المنشأة نفسها التي يعمل بها، أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى، أو من خلال الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين.

وأوضحت المؤسسة أن راتب تقاعد الشيخوخة يُربط مباشرة بزيادة التضخم، ويُعلن عن قيمة الزيادة السنوية في الأول من شهر أيار من كل عام، وتُصرف هذه الزيادة مع رواتب الشهر نفسه.