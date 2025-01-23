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ولي العهد يبحث سبل تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

23 يناير 2025
ولي العهد يبحث سبل تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، في مدينة دافوس السويسرية.
وبحث سموه، خلال لقاء عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، العلاقات المتينة بين الأردن والمنظمة، وسبل تعزيز التعاون، لا سيما دعم أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وأشاد سمو ولي العهد بالبرامج التي تنفذها المنظمة في الأردن، والتي تدعم الشباب وتعزز الابتكار والريادة.
وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سويسرا نواف التل، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


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