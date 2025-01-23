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التبادل السبت والقوائم غدًا .. إبعاد أسرى فلسطينيين إلى دولة ثالثة

23 يناير 2025
التبادل السبت والقوائم غدًا .. إبعاد أسرى فلسطينيين إلى دولة ثالثة

وطنا اليوم:من المتوقع أن تتم يوم السبت الخطوة الثانية ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي سيتم فيها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بينهم أسماء كبيرة مقابل أربعة اسرى اسرائيليين.
ومن المنتظر أن تقوم حماس، غدا الجمعة، بتسليم قائمة بأسماء المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم بحلول الساعة الرابعة عصرا. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر خلال يوم السبت ومن هناك إلى الجيش الإسرائيلي.
ومن المنتظر أن يجتمع الكابنيت الليلة لبحث ملفات غزة ولبنان ..
وكجزء من صفقة التبادل، ستطلق إسرائيل سراح حوالي 180 أسيرًا فلسطينيًا، بما في ذلك الذين تسميهم اسرائيل “الملطخة أيديهم بالدماء”، وسيتم ابعاد بعضهم إلى دولة ثالثة وليس إلى غزة والضفة الغربية. وبحسب الخطة، سيتم إطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيا مقابل كل أسيرة اسرائيلية وحوالي 50 لكل جندية.
وتستعد اسرائيل لاستلام قائمتين من حماس الجمعة ، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المفترض أن تقوم حماس بتسليم القائمتين ظهر الجمعة. الأول: قائمة المختطفين الأربعة الذين سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت، والتي تشير التقديرات إلى أنها تشمل ثلاث مجندات ومدني. والثاني: قائمة بأحوال المختطفين الثلاثين المفترض إطلاق سراحهم، مع إلزام حماس بتحديد من من المختطفين حي ومن مات.
وبناء على هذه المعلومات سيتم تحديد عدد الإسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.


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