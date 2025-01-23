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الملك يحذر من خطورة التطورات في الضفة الغربية

23 يناير 2025
الملك يحذر من خطورة التطورات في الضفة الغربية

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، بحثا فيه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة إدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في الإقليم والعالم.
وبحث الاتصال المستجدات في المنطقة، إذ شدد جلالة الملك على ضرورة ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر جلالته من خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما تطرق الاتصال إلى التطورات في سوريا، وأكد جلالة الملك أن أمنها واستقرارها أساسيان لاستقرار الإقليم.


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