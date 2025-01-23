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سيدة تحرق زوجها باستخدام كاز وسيجارة في صويلح

23 يناير 2025
سيدة تحرق زوجها باستخدام كاز وسيجارة في صويلح

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام بانه ورد بلاغ صباح اليوم لغرفه عمليات شمال عمان بوجود حريق داخل احد المنازل في منطقة صويلح حيث نتج عنه اصابة شخص ثلاثيني واسعف إلى المستشفى وهو قيد العلاج وبالتحقيق في القضية تبين ان الحريق مفتعل وبالتحقيق مع الزوجة اعترفت انها من قامت باضرام النار بالمنزل اثر مشاكل اسرية وما زال التحقيق جار.
وقال شهود عيان إن السيدة القت مادة الكاز على زوجها ثم اشعلت سيجارة ورمتها عليه، بسبب خلافات عائلية مستمرة بينهما.
وأضافوا، أن لدى الزوجين 4 ابناء منهم ذكران وفتاتان.


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