ترامب: لولا إدارتي لما أبرم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته أنجزت خلال 4 أيام أكثر مما أنجزته إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلال 4 سنوات، مؤكدا أنه لولا إدارته ما أُبرم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، كما ذكر أن لمملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولات المتحدة لكنه سيطلب منهم إيصالها إلى تريليون دولار.

وتاليا أبرز ما قاله ترامب:

أنجزت خلال 4 أيام أكثر مما أنجزته إدارة بايدن خلال 4 سنوات

أعلنت سياسة ذكر وأنثى فقط ولن نشارك في أي عمليات للمتحولين

أميركا ستصبح مرة أخرى دولة قائمة على الجدارة

إدارتي اتخذت إجراءات لإلغاء كل السياسات التمييزية وهي لم تكن منطقية في مجال الأعمال

سأطلب من الناتو خفض الإنفاق إلى ما دون 5% من الناتج القومي

لولا إدارتي لما أبرم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع

ما يحدث غزو ولن نسمح بانتهاك أراضينا وستعود أميركا دولة رائدة وجميلة

سأضع حدا للهجرة لبلادنا وأعلنت حالة طوارئ وسنعيد المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم

الكثير من البلدان تعتبر أن المستقبل سيكون مشرقا بعد فوزي الكاسح في الانتخابات

سأطلب من السعودية خفض سعر برميل النفط وذلك سيسهم في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار وسأطلب إيصالها إلى تريليون دولار

الاقتصاد الأميركي بدأ ينهض والاستثمارات في بلادنا زادت منذ نجاحي بالانتخابات

سأعمل عبر الكونغرس على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن

أعلنت حالة طوارئ لإصلاح العجز في الطاقة والولايات المتحدة لديها أكبر كمية من الطاقة والغاز وسنستخدمها

قمت بتجميد المساعدات الخارجية التي نقدمها حول العالم

اتخذت إجراءات كثيرة وسريعة ووجهت لتخفيض كلفة الحياة اليومية وفرضت تجميدا على المساعدات الخارجية

بايدن فقد كامل السيطرة على ما يحدث في بلادنا وعانينا بسببه من التضخم والعجز وارتفاع الدين العام

نعمل بكل سرعة لإصلاح الكوارث التي ورثناها من الإدارة السابقة

بلادنا ستكون أقوى والكوكب سيكون أكثر أمنا ورخاء وسنتصرف بسرعة لإصلاح الكوارث التي حدثت سابقا

انتصرنا وبدأنا حقبة ذهبية للولايات المتحدة

بلادنا ستكون أكثر وحدة من أي وقت مضى