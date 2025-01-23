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خرفان يبحث مع البكار موضوع تصاريح العمل لابناء غزة

23 يناير 2025
خرفان يبحث مع البكار موضوع تصاريح العمل لابناء غزة

وطنا اليوم:عقد المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ورئيس لجنة خدمات مخيم جرش كايد غيث لقاء” مع وزير العمل الدكتور خالد البكار صباح اليوم في مقر الوزارة لبحث موضوع تصاريح العمل لابناء قطاع غزه
وبين خرفان الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة في المملكة بسبب موضوع تصاريح العمل مؤكدا” ضرورة ايجاد حل لتسهيل الحياه لابناء قطاع غزه وقدم رئيس لجنه خدمات مخيم جرش صوره عما يعانيه أبناء غزه بسبب اغلاق المهن وضرورة الغاء تصريح العمل او اصدار استثناء لابناء غزه.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على اعتماد الهويه الشخصيه لابناء قطاع غزه في معاملات وزارة العمل ودراسة موضوع المهن المغلقة وتكليف رئيس اللجنةباعداد كتاب بالمهن التي
يعمل بها أبناء قطاع غزة ليتم فتحها أمامهم، وإعطاء فترة زمنية لتصوير أوضاع العمالة من أبناءقطاع غزة.
وسيتم متابعه موضوع تصاريح العمل من قبل مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينيه ولجنة الخدمات مع وزارة الصحه من اجل الغاء رسوم الفحص الطبي .
وتقدم خرفان وغيث بالشكر والتقدير لوزير العمل على هذا المجهود الكبير مثمنين دور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين في دعمهم المتواصل لقطاع غزه وللشعب الفلسطيني.


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