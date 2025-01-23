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ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري في دافوس

23 يناير 2025
ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري في دافوس

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، اليوم الخميس، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا.
وأكد سموه، خلال اللقاء، الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية وقطاع الخدمات الحكومية.
وأشاد سمو ولي العهد بالجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقيات التعاون التي جرى توقيعها أخيرا خلال زيارة سموه إلى سنغافورة.
وتطرق اللقاء إلى تطورات المنطقة، إذ جدد سمو ولي العهد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها.
وأعرب سموه عن تقديره لمواقف سنغافورة المؤيدة لجهود تحقيق السلام بالمنطقة، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحضر اللقاء وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


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